Biella Motor Team pronta per il Rally della Lana

Arriva la seconda gara di casa per la scuderia Biella Motor Team. Tra la serata di venerdì 21 e la giornata di sabato 22 luglio Biella ed il suo territorio saranno lo scenario del Rally della Lana, gara confermata – dopo l’edizione dello scorso anno – nel calendario del Campionato Italiano Rally Asfalto, il secondo per importanza dopo l’Assoluto, e che sarà valida anche per la Coppa Rally di Zona 1. La scuderia presieduta da Claudio Bergo si presenta al via in forze fiduciosa di ottenere buoni risultati nelle varie categorie.

Il primo a partire, con il numero 23, è il navigatore Alessandro Mattioda che correrà con il biellese Stefano Avandero su una Citroën C3 Rally2 e che sarà seguito da Luca Ferraris con l’altro pilota locale Pierangelo Tasinato su una Skoda Fabia R5. In classe N4, numero di gara 33, è invece iscritta la Mitsubishi Lancer Evo IX degli ossolani Stefano Serini e Sara Poletti. Bisogna poi scendere al numero 44 per trovare Massimo Lombardi ed Erika Bologna che si affideranno alla loro Peugeot 208 GT Line per andare alla ricerca di una prestazione di rilievo nella combattuta classe Rally4 dove correrà anche il navigatore Paolo Ferraris a fianco del pilota biellese Luca Milli su una Peugeot 208 GT Line identificata con il numero 52.

La classe RSTB16 è invece quella della Mini Cooper S (numero 57) di Primino Clerico ed Enrico Fraglia mentre in classe RA5H c’è il navigatore Luigi Cavagnetto che, con il giovane torinese Alessandro Forneris, andrà a cercare punti importanti per il trofeo monomarca Suzuki. La loro Swift Sport Hybrid ha il numero 74. In classe A6, numero di gara 98, la Biella Motor Team presenta Silvio Bertacco e Paola Moia con una Peugeot 106 Rallye.

Alessandro Colombo e Matteo Grosso sulle strade amiche cercheranno punti per mantenere la testa nella classifica della classe N2 nella Coppa Rally di Zona 1, partiranno con una Peugeot 106 Rallye con il numero 107 sulle fiancate. Stessa classe e stessa vettura per Samuele Benetasso e Valentina Grassone che avranno il numero 112.