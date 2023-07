Biella 4 Racing, Vidale-Colongo e Bidese-Longo al 36° Rally della Lana

Mancano ormai pochi giorni alla 36^ edizione del Rally Lana, gara valevole anche quest’anno per il Campionato Italiano Rally Asfalto, quarta delle sette prove in programma della serie cadetta tricolore.

La manifestazione, che avrà come centri nevralgici Piazza Duomo per partenza ed arrivo, Piazza Martiri per i riordini, ed il piazzale di Città Studi per le assistenze, si svolgerà lungo 300,20 chilometri, 94,15 dei quali contro il cronometro, mentre i restanti 206,05 saranno di trasferimenti. La giornata di venerdì 21 luglio sarà dedicata a verifiche e shakedown, mentre alla sera con l’imbrunire prenderà il via la competizione vera e propria con la prova speciale “Città di Biella”, che con i suoi oltre ventitré chilometri, porterà i concorrenti dal Favaro, su fino ad Oropa, per poi proseguire lungo il Tracciolino, fino a giungere alla Bossola. Sabato 22, invece, intervallate fra il primo passaggio ed il secondo da assistenza e riordino, si disputeranno le speciali di Bielmonte, Ailoche e Curino, ormai grandi classici del rallysmo Biellese.

Non potevano mancare al via fra gli oltre 100 iscritti, anche i portacolori Biella 4 Racing, e primi fra essi a comparire nell’elenco sono Ilario Vidale e Luca Colongo, che saranno al via su Peugeot 208 R2. “Siamo pronti per la gara di casa”, ci racconta Ilario Vidale, “quest’anno con il piacere di essere al via con nuova Scuderia e nuovo navigatore Luca. Ce la metteremo tutta, la concorrenza è sicuramente di alto livello, ma ci proveremo a dire la nostra, contando sul fatto che saremo al via con la Peugeot 208 R2 al posto della preventivata Renault Clio Rally5, che purtroppo ha avuto un problema lo scorso weekend, ma il Team Rally Sport Evolution ha subito saputo porre rimedio. Obiettivo divertimento e vedremo sabato sera quello che sarà venuto di buono”.

Tornano in gara dopo un anno di pausa e per la prima volta condividono l’abitacolo della Citroen Saxo di classe N2, Luca Bidese e Moris Longo. “Eccoci qui, nuovamente al via del Lana”, commenta Luca Bidese, “felice di tornare a mettere tuta e casco ad un anno di distanza dall’ultima apparizione. A dettarmi le note ci penserà l’amico Moris, per una gara tutta all’insegna del divertimento senza badare troppo ai tempi. Vedremo poi all’arrivo come saremo posizionati, ma il sorriso non mancherà di certo!”.