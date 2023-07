Aperte le iscrizioni per i corsi sulla cultura del vino all’Enoteca Symposium di Chiavazza

Riprendono, da settembre, i corsi base sull’introduzione al mondo del vino organizzati dall’Enoteca didattica Symposium Wine Training di Chiavazza (Biella), in collaborazione con l’associazione di Sommelier FISAR Delegazione di Biella.

I corsi in programma sono tre; due sono organizzati direttamente dall’Enoteca, ovvero “corso base sulla cultura del vino” e “corso di degustazione con tecniche di abbinamento”. Ogni corso è composto da 4 lezioni, insieme ad una spiegazione con degustazione di 3 vini per ogni serata. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il terzo corso è invece un “minicorso” di avvicinamento al mondo del vino, gestito dalla delegazione FISAR di Biella, ed è composto da 5 lezioni con 3 vini in degustazione per ogni serata, comprensivo di zainetto con cavatappi, bicchieri e tutto il necessario. FISAR rilascerà, a fine corso, un attestato di partecipazione.

I corsi saranno tenuti dal Direttore, Docente FISAR e titolare dell’Enoteca Maurizio Mazzuchetti.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 0155072 – Cell. 335 5982038 – Mail sywinetr@gmail.com