“Tra le vigne e sentieri di Lessona” per l’Emilia-Romagna - Foto “Tra le vigne e sentieri di Lessona”

“Tra le vigne e sentieri di Lessona” è il titolo della manifestazione organizzata per venerdì 28 luglio dal Gruppo Alpini di Lessona, in collaborazione con Polisportiva Lessona, G.E. Lessona, e Pietro Micca Biella Running, in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione di giugno.

Si camminerà e si correrà per le vie del paese lungo un percorso di 5,5 Km, attraversando frazioni caratteristiche, tra nuove realtà vitivinicole e piccoli borgate che hanno fatto la storia di Lessona.

Dalle 17:30 alle 18:15 presso l’area feste vicino al palazzetto dello sport ci saranno le iscrizioni per la Camminata, che partirà alle 18:30 e durerà circa un’ora e mezza. Info contattando Revolon Tiziano (3490971889) e Mazzon Ezio (3470672342).

L’altro evento è la Corsa Podistica Non Competitiva, con ritrovo dalle ore 18 alle 19:15 sempre all’area feste di Lessona. Partenza alle 19:30. Info chiamando Paolo Vialardi Biella Running (3397150369).