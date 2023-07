ONGEL: Inaugura a Oropa la mostra di Bruna Caser Pidello

Le opere esposte rappresentano il risultato concreto di un processo creativo, un percorso unico tracciato dall’artista che riflette la sua identità artistica. Le sculture nascono dalla capacità di Bruna di valorizzare gli scarti di legno trovati nei boschi biellesi, donando loro una seconda vita artistica. L’operazione dell’artista rappresenta un modo per ribaltare una tendenza, come suggerito dal titolo della mostra, “Ongel”, che è un’anagramma di “legno”.

Questa inversione mette in evidenza una consapevole valorizzazione di ciò che esiste già, trasformando uno scarto in un’opera d’arte. Le sculture di Bruna esprimono un profondo amore per la natura e dimostrano attenzione per le cose semplici e povere, come i pezzetti di legno lasciati nel bosco a marcire, che diventano arte nelle intenzioni e nelle mani dell’artista.

«C’è qualcosa di fiabesco in questa operazione, un recupero dell’immaginazione che permette a un oggetto insignificante per un adulto di trasformarsi in un fantastico gioco per un bambino – spiega la curatrice Adele Sogno – Bruna rende visibile questo gioco tramite il suo intervento su questi pezzi di legno, e il risultato è convincente. Le sue opere incantano e rapiscono lo spettatore grazie ai loro contenuti eterni o contingenti, all’eleganza, alla semplicità, al colore e alla poesia. Le sculture di Bruna fanno volare la fantasia e consentono di condividere un sogno di natura incontaminata, di grande rispetto e incanto per il creato».

Le opere esposte, realizzate dipingendo il legno con acrilici, hanno dimensioni contenute e celebrano la bellezza dei monti, dei laghi, degli isolotti, dei mari, delle onde e dei ghiacciai. “Ongel” rivela l’anima dell’artista, che si dimostra sempre sensibile, aperta e curiosa nei confronti di tutto e di tutti, entusiasta di poter trasmettere la sua percezione del mondo attraverso l’arte.

Info e orari Inaugurazione: giovedì 20 luglio 2023 alle ore 17.30 nel chiostro della basilica Antica Apertura dal 20 al 30 luglio con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 15-18 / sabato e domenica ore 10- 19

Informazioni: tel. 338 5791676