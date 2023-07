Cinema e teatro lungo la roggia a Migliano, in scena "Oggi le gnomiche"

Domenica 23 luglio, alle ore 16, a Miagliano, con partenza dal Lanificio Botto, in occasione dell’apertura della Rete Museale Biellese, avrà luogo Oggi le gnomiche, un percorso tra cinema e teatro, curato da Storie di piazza aps che ci porterà a vivere momenti di svago e divertimento lungo la roggia e nel bosco in compagnia degli Gnomi.

Oggi le gnomiche è una tappa del percorso laboratoriale VERSO LO GNOMO organizzato da Amici della lana aps nell'ambito di Wool Experience 2023, grazie al contributo di Fondazione CR Biella, con incontri e passeggiate che anticipano la I edizione dello Gnomo Festival, che avrà luogo il 5/6 agosto a Miagliano, una grande festa per le famiglie dedicata agli gnomi e alle loro storie.

L’evento del 23 luglio prevede alle 16 una visita agli gnomi ospiti del Lanificio con a seguire una passeggiata verso il Bosco degli gnomi, dove si incontreranno le creature del Piccolo Popolo e altre creature fantastiche create da Elisabetta Munini. Lungo il percorso roggia ci saranno alcuni momenti in cui gnomi, fate e folletti di Storie di Piazza racconteranno segreti e curiosità del bosco e in parallelo verranno effettuate riprese video che coinvolgeranno gnomi e fate ma a cui potrà prendere parte anche il pubblico per vivere un’esperienza immersiva tra teatro e cinema.

Partecipazione libera per tutti, offerta libera per chi lo desidera.

E’ gradita la prenotazione al 351 886 2836.