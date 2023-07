Bagneri la scorsa domenica è stata animata dalle "Storie del campanile" FOTO

Domenica 16 chi è arrivato a Bagneri (un centinaio le persone salite apposta, oltre ad altri visitatori occasionali che si sono fatti coinvolgere) ha potuto immergersi in una realtà che raccontava la vita quotidiana del borgo, riportato indietro nel tempo di una sessantina d’anni, quando c’era ancora un buon numero di persone e famiglie, grazie ai racconti interpretati dai bravi attori di Storie di Piazza, affiancati da figuranti volontari (entusiaste le bambine coinvolte nel progetto Contiamo su di noi che si sono calate meravigliosamente nei ruoli assegnati) .

La giornata dal titolo “Storie del Campanile” è stata pensata unendo l’opportunità di creare un evento della Rete Museale Biellese, per far conoscere il borgo alpino con il suo ecomuseo, al progetto di restauro del campanile della chiesa parrocchiale, restauro che prenderà il via a brevissimo. Grazie al sostegno alla RMB assicurato dal Comune di Muzzano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è stato ideato un percorso teatralizzato che prendendo spunto dai “mercati”, ben noti a chi segue Storie di Piazza, valorizzasse le peculiarità del borgo di Bagneri, portando a vivere le scene proprio nei luoghi originali delle storie.

Gli organizzatori (Associazione Amici di Bagneri ODV con la parrocchia di Bagneri e l’aiuto degli scout) desiderano ringraziare di cuore tutti quelli che hanno partecipato, e anche ovviamente chi ha contribuito a preparare e portare avanti le varie attività artistiche e logistiche); per chi è venuto a Bagneri magari la prima volta, l’invito è a tornare, per scoprire meglio l’Ecomuseo, ma anche la Madonna del Piumin e le sculture di Cecilia Martin Birsa. Un grazie anche agli abitanti del borgo che hanno visto un po’ “invasi” i loro spazi per una rappresentazione coinvolgente per la sua genuinità. Venendo a Bagneri, non troverete gli attori, ma abitanti e i volontari che volentieri vi accoglieranno in un borgo che cerca di rinnovarsi e tenersi vivo e accogliente. Poi la domenica, per tutta l’estate, proseguono le aperture con gli operatori della Rete Museale Biellese.

La rappresentazione si è svolta nei luoghi stessi di Bagneri, dove erano ambientate le storie! E allora, l’accoglienza alla chiesa con l’incontro tra anziane e bambini, è stato il preludio per scendere tra le case, trovando donne e uomini affaccendati in vari lavori; punto focale la fontana, il “tribunal di fumni”, dove fare il bucato era mestiere ma anche rito di socialità e condivisione. Quando il marito della Maria arriva dal mercato di Sordevolo, cominciano le baruffe, per qualche bicchiere di troppo e qualche commissione dimenticata…. Alla vecchia falegnameria “atelier del barba Clement”, fulcro dell’Ecomuseo della Civiltà Montanara, ecco Arcangelo in persona che racconta simpaticamente il suo lavoro, un racconto poi arricchito da quello dell’amico Italo, nipote pur lui di falegname e compagno di avventure da ragazzi. Intanto i bambini sono entrati nella vecchia scuola, dove la giovanissima e inesperta maestra Maria Chiara spiega come si viveva la scuola nella pluriclasse degli anni 50-80: a sorpresa, all’ultima delle repliche, si è presentata poi in persona la “vera” maestra Maria Chiara Fava, proprio quella che ventenne aveva iniziato la sua esperienza scolastica a Bagneri, per un incontro che ha destato commozione ed entusiasmo soprattutto nei bambini. Andando avanti, il gruppo di partecipanti, accompagnati da attori e volontari Amici di Bagneri, ha raggiunto la graa ‘d l’Aurelia, l’essicatoio tradizionale delle castagne, dove Francesco Brusasca con un gruppetto di scout hanno piegato e fatto una dimostrazione di come si svolge la battitura, accompagnati dalla ghironda di Luciano Conforti. E infine gran finale davanti alla chiesa, proprio sotto al campanile: grande affiatamento e simpatia per Massimo Negro (Presidente di Storie di Piazza) e Franco Pellanda, nei panni di padre Bonelli e don Canale (parroci di inizio e fine ‘900) che in modo molto simpatico hanno raccontato un po’ di storie del campanile (edificato nel 1881 e ora bisognoso di restauro) e della gente del luogo.

Bravissimi tutti gli attori di Storie di Piazza, e anche figuranti e volontari che li hanno affiancati per rendere ancora più vivace la rappresentazione, che è stata replicata 2 volte al mattino (prima del semplice buffet proposto a chi voleva fermarsi) e una terza alle 16, dopo la messa parrocchiale. Durante la giornata, poi, altre persone di passaggio hanno potuto seguire solo qualche spezzone della rappresentazione e comunque visitare l’ecomuseo con Ilaria, operatrice della RMB.

Una giornata che speriamo sia stata appagante per tutti, il bel tempo ha aiutato anche se nel corso del pomeriggio è aumentato il caldo, che ha penalizzato il momento finale di festa con la musica occitana del trio Ratapignata.