Da Rosazza la storia di Erika: “Danzare sospesa nel vuoto mi rende libera”

“È stato emozionante esibirsi davanti a tutte quelle persone che ti hanno visto crescere fin da quando ero una bambina. Ti senti orgogliosa e agitata allo stesso tempo perché vuoi che tutto sia perfetto e soddisfacente per chi ti apprezza. Ma una cosa è certa: ho sentito il loro amore”. Parola di Erika Bettin, 37 anni, originaria di Gaglianico che, nella serata di sabato 15 luglio, ha conquistato le circa 200 persone presenti a Rosazza a colpi di danza.

Non a terra ma sospesa completamente nel vuoto sulla verticale del campanile del Municipio (leggi anche: L'esibizione di danza sul campanile di Rosazza conquista il pubblico). “Si provano sensazioni uniche – confida ai nostri taccuini – Sei diviso a metà: da una parte c'è la fatica di controllare il proprio corpo durante la prova; dall'altra, invece, si fa strada un senso di libertà. Sembra quasi di volare, pare di superare la nostra condizione umana e di raggiungere le vette delle montagne circostanti. Un'esperienza fantastica che ti rende viva”.

L'esibizione di Rosazza è solo l'ultima tappa di un lungo percorso che l'ha portata in ogni angolo del globo. Da 15 anni, infatti, Bettin è un'artista circense di grande talento: conclusi gli studi al Liceo Artistico di Novara, si è formata prima all'Opus Ballet di Firenze poi alla FLIC – Scuola di Circo con sede a Torino. “È stato un biennio duro – racconta – Mi allenavo duramente tutti i giorni per imparare tutto ciò che c'è da sapere confrontandomi con artisti provenienti da tutto il mondo. Perche scegliere l'arte circense? È stata una scelta naturale, tutto ciò che è arte mi stimola e mi spinge a dare il meglio”.

Poi i primi passi con l'Opus Ballet, compagnia giovanile di danza contemporanea, e i primi viaggi all'estero fino alla partecipazione di tour mondiali in giro per il mondo. “Ho visitato tutta l'Europa, poi l'Asia e le Americhe – sottolinea - C'è stato un periodo dove restavo in un paese per una settimana, massimo due. Posti incredibili, momenti e spettacoli indimenticabili. Manca solo l'Africa e la Groenlandia per completare il cerchio”.

Ad un certo punto, i ritmi si fanno più frenetici, cambiano le prospettive di vita e la giovane sceglie di rallentare e di stabilirsi in una baita, fuori Rosazza, in alta Valle Cervo. “Dovevo staccare un po', ne avevo davvero bisogno – spiega – Ora, mi divido tra spettacoli e insegnamento della danza contemporanea con contaminazione acrobatica alla FLIC di Torino. Ho trovato un mio equilibrio interiore”.

Ora, quale futuro l'attende? “Donare la mia arte agli altri e continuare il percorso che ho imboccato anni fa – conclude – Del domani non vi è certezza ma sono contenta di ciò che sono”.