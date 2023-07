Vercelli, raffica di denunce della Polizia

Nell’ultimo periodo la Polizia di Stato della Questura di Vercelli è intervenuta in numerose occasioni a tutela dei cittadini.

Tra gli episodi di maggior rilievo, si menziona quello avvenuto alcuni giorni fa, quando un uomo è stato deferito in stato di libertà dalle Volanti intervenute in piazza Roma per furto con strappo. In particolare, gli operatori intervenivano celermente su segnalazione di un giovane, il quale lamentava che l’autore del fatto gli avesse rubato dalle mani una banconota, nei pressi del parcheggio sito in via Viotti, con un gesto repentino. Subito la persona offesa indicava agli agenti l’autore del furto, che si trovava in compagnia di altri due soggetti. I tre, di origine marocchina, venivano identificati e, a seguito dei relativi accertamenti, si procedeva a deferire in stato di libertà uno di essi per il predetto furto con strappo, nonché per inottemperanza all’ordine del Questore di Nuoro di abbandonare il territorio nazionale con conseguente provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Vercelli e l’ordine del Questore di Vercelli a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Si procedeva altresì a deferire in stato di libertà il secondo uomo per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull’identità, nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Nei confronti di quest’ultimo, veniva altresì emesso dal Prefetto provvedimento di espulsione, nonché l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Sempre nella stessa giornata, qualche ora più tardi, gli operatori della Volante deferivano in stato di libertà un uomo per il tentato furto su un’autovettura. In particolare, l’autore del reato dapprima introduceva una mano attraverso il finestrino poco abbassato di un’autovettura in sosta in via XX Settembre e subito dopo apriva la portiera e iniziava a frugarvi all’interno, per poi allontanarsi. Nei confronti del predetto, già deferito in stato di libertà per altri reati e residente in una provincia differente da quella di Vercelli, veniva altresì proposta la misura di prevenzione personale del foglio di via.

In un’altra occasione, gli operatori si recavano prontamente in via Monaco a seguito di segnalazione del furto di un telefono. Giunti sul posto, il richiedente scappava alla vista degli operatori e, rintracciato celermente da questi ultimi, assumeva un atteggiamento irrispettoso nei loro confronti. Il richiedente, sottoposto a perquisizione personale con esito negativo, veniva deferito in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’ultimo episodio vedeva invece protagonisti due soggetti che venivano deferiti in stato di libertà per tentato furto in abitazione. In particolare, gli operatori delle Volanti si recavano in via Giuba su segnalazione di un uomo, il quale riferiva che due soggetti avevano fatto ingresso nell’abitazione accanto e che successivamente si erano allontanati. Immediata la risposta degli operatori che, dopo aver acquisito brillantemente maggiori informazioni, hanno prontamente rintracciato gli autori del reato.