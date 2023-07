Dal Nord Ovest, Torino: Rapina all'Eurospin, accoltellato l'addetto alla sicurezza: le indagini smascherano il colpevole

Sarebbe un uomo di 53 anni, disoccupato, il responsabile della rapina che lo scorso mese di aprile ha visto nel mirino un supermercato Eurospin di via Forlì 168 a Torino. A riportare le conseguenze peggiori, un addetto alla sicurezza che, cercando d i intervenire per fermare il ladro, è stato accoltellato alle gambe riportando ferite molto profonde. Dieci fendenti a entrambe le gambe. Era tardo pomeriggio e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato a indagare ascoltando testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza. L'uomo accoltellato si trovava in stato semi-cosciente sul marciapiede, aveva perso molto sangue. L'emorragia è stata fermata con l'applicazione di due cinture per rallentare il flusso di sangue agli arti inferiori. Quindi è arrivata un'ambulanza, che lo ha trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Dopo alcuni mesi, le indagini sono arrivate a una svolta: i carabinieri hanno raccolto numerose prove a carico di un uomo di 53 anni, italiano, disoccupato e con precedenti di polizia. Per lui sono scattate le manette ai polsi. Ma quella di via Forlì non sarebbe l'unica rapina di cui si è reso responsabile di recente: lo scorso giugno avrebbe messo a segno un altro colpo, questa volta ai danni di un supermercato In's di via Pragelato, insieme a un complice di 49 anni. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari con relativa vigente presunzione di innocenza per il soggetto citato.