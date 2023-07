A Vercelli Daspo Urbano per un 44enne

Nei giorni scorsi, personale del nucleo Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di questo Ufficio interveniva presso il ristorante Orti.Ca per la presenza di una persona molesta che, in evidente stato di ubriachezza, con in mano una bottiglia di birra in vetro, infastidiva la clientela e i passanti, sanzionandolo per ubriachezza, ai sensi dell’art. 688 c.p.. L’uomo, prontamente identificato dagli operatori per un cittadino italiano di 44 anni, era già noto a questo Ufficio per la medesima condotta, nonché per altri comportamenti antisociali e molesti di cui si era reso responsabile diverse volte negli ultimi giorni nella zona del centro storico. In uno di questi episodi, verificatosi in Piazza Palazzo Vecchio, litigava con passanti, spaccava le bottiglie di vetro e le lanciava nella fontana ivi ubicata; in tale occasione veniva quindi deferito alla competente Autorità Giudiziaria, non solo per ubriachezza e getto pericoloso di cose, ma anche per i reati di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e oltraggio a Pubblico Ufficiale, commessi sia sul posto sia durante l’accompagnamento in Questura. In considerazione della condotta perdurante del soggetto, ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica ed, in particolare, per quella del centro storico di Vercelli, è stato adottato, nei suoi confronti, dal Questore, un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, ai pubblici servizi ed ai locali di pubblico intrattenimento siti nel predetto centro storico e nelle aree limitrofe, nonché di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, dalle ore 12:00 alle ore 03:00 di ogni giorno, per la durata di 6 mesi.