Erano le 15.20 di ieri quando una Peugeot 207, condotta da un uomo dell'88, e una Renault Megane condotta da un uomo del 37, sono entrate in collisione per cause che hanno rilevato i Carabinieri giunti sul posto.

Ospedale per l'86enne, che non è risultato in gravi condizioni, e patente ritirata al 35enne che ha rifiutato di essere condotto in Prono Soccorso per i controlli di rito.