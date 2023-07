Biella: Grave incidente alla rotonda di Chiavazza. Motociclista in codice rosso FOTO

Biella: Grave incidente alla rotonda di Chiavazza. Motociclista in codice ross0 - foto Zorio per newsbiella.it

In serata dopo le 22 nella rotonda di Chiavazza, via Milano altezza Decathlon, il conducente di uno scooter Glovo è caduto rovinosamente a terra provocandosi danni importanti ed è stato portato in codice rosso all'Ospedale dai sanitari del 118.

I Carabinieri, sul posto, si stanno occupando degli accertamenti necessari a stabilire la dinamica del sinistro per stabilire se ci siano eventuali responsabilità anche di un'auto, magari per una mancata precedenza, ma è tutto in corso di verifica. I rilievi sono ancora in corso. Al momento non si conoscono le esatte condizioni del centauro.

Seguiranno aggiornamenti