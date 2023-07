Ondate di calore on-line, il bollettino sul sito di Arpa Piemonte

Con queste temperature estive, anche per il 2023 sul Sito Internet dell’ARPA Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), da lunedì 15 maggio, prosegue l’emissione del Bollettini sulla “Previsione Ondate di Calore” con indicati la Temperatura percepita (AT), la Temperatura aria (T), l’Indice sintetico per la misura dello stress da calore relativo al clima del periodo (HSI) ed i relativi avvisi comportamentali per la popolazione (Benessere, Cautela, Molta cautela e Pericolo), Provincia per Provincia.

È disponibile l’ultimo bollettino per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Inoltre ARPA Piemonte, dal 2019, ha attivato sulla piattaforma Telegram il bot @ondatedicalorePIE per ricevere direttamente sul cellulare i bollettini.

Per iscriversi è necessario installare l’applicazione Telegram, accessibile sia da desktop sia da dispositivi mobili dalla pagina telegram.org/ o dallo store del proprio smartphone, aprire Telegram e scrivere nel motore di ricerca @ondatedicalorePIE .

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina “Ondate di calore: come prevenire i danni alla salute” dell’Area tematica “Sanità” del Sito Internet della Regione Piemonte, con attivati link utili e disponibile materiale informativo (locandina e pieghevole).

Il Ministero della Salute e il Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio – ASL Roma 1 (a partire dall’estate 2018) hanno realizzato la APP “Caldo e Salute”, che fornisce una sintesi grafica dei livelli di rischio e le raccomandazioni per la prevenzione rivolte alla popolazione e ai sottogruppi a maggior rischio e il link per scaricare il materiale informativo pubblicato sul portale ministeriale. L’applicazione è disponibile sui dispositivi mobili iOS e Android da Apple store e Play store.