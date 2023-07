I Vigili del Fuoco del Conapo Biella sull'inaugurazione della nuova autoscala

La scrivente Segreteria Provinciale Conapo di Biella Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, ringrazia in maniera particolare l'ex On. Cristina Patelli che oggi era assente, che in questi anni ha dato il suo prezioso contributo di sensibilizzazione ai vertici del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sulla elevata importanza per la Provincia di Biella ad aggiungere alle dotazioni per il soccorso pubblico la nuova autoscala.

Con l'occasione si ringrazia tutta la politica biellese presente all'importante manifestazione odierna.