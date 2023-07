Borriana, la scuola primaria si rifa il look - FOTO

La scuola primaria di Borriana si rifa il look.

Sono infatti iniziati i lavori di tinteggiatura di tutti i locali, sostituzione dei vecchi radiatori e cablaggio delle rete internet.

“A settembre nuove sorprese per i nostri bambini!– dice il Sindaco Francesca Guerriero - Ogni aula avrà il suo colore e sarà caratterizzata da un determinato utilizzo legato alla programmazione didattica. I colori sono stati scelti accuratamente con le insegnanti che hanno predisposto la programmazione delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Inoltre sostituiremo molti dei vecchi radiatori che renderanno più efficiente il nuovo impianto termico”.

L'anno scolastico 2023/2024 partirà con una festa. “Sarà un inizio strepitoso per i nostri bambini – dichiara Francesca Guerriero – con questa festa meravigliosa. Da alcuni anni la nostra scuola è stata oggetto di un importante progetto di riqualificazione energetica che ci ha consentito di rendere performante e confortevole la struttura, grazie ad un finanziamento della Regione Piemonte e del GSE che hanno coperto quasi interamente i lavori”.

“Quello che mancava – continua il Sindaco - era il rinnovo dei locali internamente: era dalla fine degli anni ‘90 che le aule non venivano più tinteggiate. Era un nostro obiettivo riuscire a concludere questo intervento, volgendo quasi a conclusione della legislatura. Altra opera importante è il cablaggio della rete internet con il potenziamento del sistema Wi-Fi in tutte le aule, così ci sarà la possibilità di utilizzare le lavagne multimediali che sono messe a disposizione dall’Istituto Comprensivo di Gaglianico. Saranno acquistate anche due nuove lavagne magnetiche in sostituzione delle vecchie lavagne a gesso che troveranno spazio nel nostro giardino dove ci sarà, come negli anni scorsi, l’aula all’aperto”.

Questi i servizi parascolastici garantiti dal Comune per il prossimo anno scolastico. Pre e post scuola dalle 7.30 alle alle 8.00 e dalle 12 alle 17. La novità è che i pomeriggi sportivi con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportyvita ci saranno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Per la scuola dell’infanzia sarà attivato il pre scuola dalle 7:40 alle 8 mentre verrà proposto un servizio di post scuola dalle 16 alle 17.

Le iscrizioni ai servizi di pre, post scuola, mensa devono essere fatte sullo sportello online disponibile sulla sezione Servizi Scolastici del sito del Comune entro il prossimo 2 settembre .

“Come ogni anno, - spiega Guerriero - ci impegniamo ad offrire tutti i servizi parascolastici necessari e fondamentali per le famiglie degli alunni, l’intensa sinergia tra Comune ed Istituto Comprensivo, in particolare con le insegnanti garantisce anche un importante ampliamento dell’offerta formativa, attraverso progetti specifici. Dopo anni in cui la nostra era una scuola rischio chiusura, i numeri sono in notevole crescita e gli iscritti ad entrambe le scuole sono tornati ad aumentare, abbiamo oltrepassato i 50 iscritti alla primaria con un ciclo pressoché completo di classi. Davvero un ottimo risultato frutto di impegno, passione e professionalità delle insegnanti e della sinergia tra Comune e Scuola, un mix indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

“Per il servizio pre scuola della primaria – conclude Francesca Guerriero - stiamo cercando volontari per coprire il servizio in modo da continuare a mantenere il servizio gratuito per le famiglie. Chiunque volesse collaborare per un giorno a settimana può contattare gli uffici comunali allo 015446104 e lasciare il proprio nominativo e recapito, entro il 2 settembre. Il servizio sarà svolto in collaborazione con gli amministratori che copriranno alcuni giorni della settimana”.