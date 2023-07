Biella, Vigili del Fuoco: ecco la nuova autoscala, la cerimonia di inaugurazione, FOTO e VIDEO

Inaugurata la nuova autoscala al Comando di Biella nella mattina di oggi mercoledì 19 luglio. Presenti il Sottosegretario di Stato all’Interno On. Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio e del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte Alessandro Paola oltre al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e all'assessore regionale Elena Chiorino.

A prendere la parola per primo alla cerimonia al comando di via Santa Barbara è stato il Comandante provinciale di Biella Alessandro Segatori: "Per noi è un orgoglio avere qui oggi tante autorità per questo giorno per noi davvero importante - ha dichiarato il Comandante - . Da quando è arrivato questo nuovo mezzo, ho ricevuto solo riscontri positivi dal personale e non posso che esserne lieto. Grazie a tutti dell'interessamento".

"L'autoscala rappresenta l'identità dei Vigili del Fuoco - ha dichiarato il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio - e per un territorio che ha sofferto come quello di Biella averla oggi significa molto. E' la terza che abbiamo consegnato dopo quella di Asti e a Torino e per noi è motivo di soddisfazione, perchè finalmente abbiamo abbassato l'età media dei mezzi in uso ai comandi che oggi è di 15 anni circa. Oggi il 30% sono ferme per manutenzioni".

"Non ci sono comandi di seria A e di serie B - ha esordito il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prefetto Laura Lega - ma Biella è comunque un grande Comando, e noi dobbiamo garantire sicurezza sia ai cittadini che a chi lavora per garantire questa, ai Vigili del Fuoco. Per questo motivo stiamo investendo molto sul personale e sui mezzi speciali come questo. Mezzi che rendono più efficace gli interventi e che permettono agli operatori di lavorare in sicurezza".

"Quando ero venuto a Biella l'anno passato avevo già avuto modo di conoscere la realtà di questo territorio - ha dichiarato il Sottosegretario di Stato all’Interno On. Emanuele Prisco - e quando son diventato Sottosegretario di Stato all’Interno il Sottosegretario alla Giustizia Delmastro mi ha subito ricordato di avermi fatto presente la sofferenza della provincia e la cerimonia di oggi è la dimostrazione che non me ne sono dimenticato, e che il Governo investe nella sicurezza. Il nostro dovere è quello di mettere nelle condizioni i Vigili del Fuoco di poter organizzare al meglio la sicurezza di un territorio, e non è infatti un caso che stiamo pensando a importanti investimenti anche per nuove sedi di comando".

Durante la cerimonia è stata anche data dimostrazione di cosa può fare la nuova autoscala.