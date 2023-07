Gli instancabili volontari del piccolo Comune di Casapinta non si fermano. Per agevolare la percorrenza sui sentieri che partono dal paese, è stata installata una bacheca in cui la cartina esplicativa dei sentieri con qrcode e tracce gpx scaricabili, renderà la vita più facile agli escursionisti e ai ciclisti.

I percorsi sono costantemente ripuliti, il n. 1,2 e 3 sono totalmente ripristinati e praticabili, sugli altri il lavoro è in corso di pulizia.