Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi, FOTO

Festa a Cavaglià con la Fringuel Cup

Gara e festa sabato al Golf Club Cavaglià con l’atteso evento estivo Fringuel Cup (18 buche a squadre di 4 giocatori) by Falegnameria Nunziata. Si è giocato con formula Pro-Am modificata, due score su quattro, ma a turno chi aveva la pallina rossa doveva segnare la buca. Il 1° lordo, con 71 punti, è stato vinto dal team composto da Rohan Jay Silva-Edoardo Ramella-Marco Librasi-Massimo Stesina. Nel netto al 1° posto con 87 punti Luigi Pautasso-Maria Jose Delfino-Gianfranco Scoppettone-Mauro Borca, seguiti con 85 da Gilberto Manfredo-Giorgio Andrigo-Cristina Ferla-Nicole Zanetti e al 3° posto con 81 Alessandro Ferrero-Roberto Lanza-Simone Lacagnina-Mario Protto. Nearest to the line alla buca 5 a Giuseppe Gaeta con cm. 7. Premio a sorpresa per Anna Maria Lo Conte- Antonella Cavagna- Giovanna Magarini- Tiziana Tescari. A chiudere la serata una piacevole cena in veranda seguita da un animato dj set in piscina.