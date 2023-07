Perosino-Verzoletto con il Fondo Edo Tempia al via del Rally Lana

Le pluricampionesse italiane femminili Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto saranno tra gli equipaggi di casa al via del Rally Lana 2023 che partirà venerdì sera da piazza Duomo a Biella. Per loro sarà anche l’occasione di rinvigorire il legame con il Fondo Edo Tempia che le vede ormai da cinque anni fedeli portabandiera della ricerca sul tumore al seno. Non solo il logo del grande albero verde simbolo di speranza sarà sulla carrozzeria della loro Skoda Fabia R5, che partirà con il numero 25, ma al parco assistenza accanto alla loro postazione ci sarà un punto informativo in cui saranno distribuiti gadget a tema e materiale informativo sui progetti dell’associazione che da oltre quarant’anni è punto di riferimento sul territorio per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

Il progetto che pilota e navigatrice, madre e figlia, hanno adottato si chiama “3Tx3N” e ha l’obiettivo di trovare diagnosi più precise e cure più efficaci per i tumori della mammella tripli negativi. La ricerca è in corso da anni e nasce da una particolare urgenza: se la sopravvivenza a cinque anni delle pazienti di cancro della mammella in Italia è dell’88 per cento, risultato reso possibile anche dalle campagne di prevenzione e diagnosi precoce, per i tripli negativi cala all’11 per cento, a indicare quanto siano più aggressivi e pericolosi. Riconoscere al più presto, in presenza di un carcinoma, di quale sottogruppo si tratta e studiare cure efficaci sono le necessità della comunità medico-scientifica a cui il lavoro nato a Biella si propone di rispondere. A portarlo avanti è una squadra tutta al femminile, con lo staff dei laboratori di genomica e di oncologia molecolare e la struttura di ricerca clinica.

«Il Rally Lana è una delle gare più impegnative che si possano affrontare» dice Patrizia Perosino. «Ma per noi è importante esserci, per continuare a sostenere questa ricerca e usare lo sport per lanciare un messaggio non solo di speranza, ma anche un invito alle donne ad avere cura di sé attraverso la prevenzione». Anche a questo dettaglio sarà dedicato il materiale informativo a disposizione nel parco assistenza. La Skoda Fabia R5 che l’equipaggio biellese porterà in gara è del team di Daniele e Fabrizio Bianchi, sotto le insegne della scuderia Sport & Comunicazione di Andrea Basso. «Ringraziamo il team, la scuderia e lo sponsor Effeci Tecnoimpianti per essere al nostro fianco in questa gara» dice Patrizia Perosino che svela l’obiettivo di essere al via, fra pochi giorni, anche della sua prova preferita nel panorama nazionale, il rally di Roma Capitale.