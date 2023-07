Biella, da "Il Lanificio" capi freschi e leggeri in lino contro le temperature tropicali

Lino: must have urbano e non solo





Diamo il via ad una nuova rubrica dedicata alle tendenze moda uomo e donna dove Marco, il nostro stylist, ci accompagnerà in un viaggio fatto di qualità e stile con idee e consigli per gli acquisti che ci aiuteranno a creare look unici e contemporanei.

L’estate si è fatta attendere, è vero, ma ora le temperature tropicali ci fanno venire voglia di indossare capi freschi, leggeri che ci aiutino ad affrontare il caldo.

“Quando iniziano ad alzarsi le temperatura non è necessario svestirsi il più possibile, ma il trucco è indossare capi realizzati con tessuti naturali e di qualità superiore” ci racconta Marco.

Il nostro viaggio inizia da qui, dalla consapevolezza che i tessuti naturali possono aiutarci a superare la calura estiva; ma qual è il tessuto migliore da indossare in estate? Il re dell’estate è senza dubbio il lino, tessuto che vanta una storia millenaria ed entra di diritto al primo posto come il tessuto per sentirsi con leggerezza l’estate addosso.

Nelle proposte moda troviamo tantissimi capi uomo e donna declinati dalle palette più frizzanti a quelle più tenue e naturali. Il consiglio è quello di ispirarsi ai toni più soft e naturali in linea con le tendenze natural-chic del momento.

Abiti, camicie, pantaloni e bermuda sono i capi che spiccano nel guardaroba maschile da indossare dal mattino alla sera in base alle occasioni. “Per l’uomo consiglio un abbinamento estremamente naturale: il must have di questa stagione è senza dubbio l’accoppiata bianco e il tabacco. Un pantalone in lino con coulisse e una camicia bianca rigorosamente nello stesso tessuto con collo alla coreana o classico sono i pezzi cult da non lasciarsi scappare”

E per la donna? Parola d’ordine: decisa.

La donna che indossa il lino sa senz’altro cosa vuole e sa come affrontare l’estate. Le proposte estive si alternano tra abiti, giacche, pantaloni, shorts, bluse e caftani e i colori da prediligere come nel guardaroba maschile, sono quelli della terra. “La donna la immagino decisa e audace con una sahariana verde e un pantalone fluido color corda oppure elegante con un intramontabile caftano bianco perfetto per un serata estiva o per una passeggiata al mare”.

Inutile dire che la scelta del total look in lino rappresenta la scelta vincente soprattutto in periodo saldi.

Ma dove possiamo trovare questi fantastici alleati per l’estate? “Ho selezionato per voi i capi più hot della stagione all’interno della collezione IL LANIFICIO presente online e nel punto vendita di via Cernaia 40 a Biella”.

Il mondo de "IL LANIFICIO" è visibile su

www.illanificio.it

Per ora ringraziamo Marco dei preziosi consigli e vi diamo appuntamento alla prossima rubrica.