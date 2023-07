A Chiavazza torna la Cena sotto le Stelle all'Oasi dopo la pausa Covid

Venerdì 14 luglio, presso la RSA Oasi di Chiavazza, si è tenuta la tradizionale Cena sotto le Stelle. Il filo conduttore della serata sono stati gli astri, che hanno guidato tutti i partecipanti dall’aperitivo fino al dessert in un clima di festa.

La direttrice, Paola Zago, nel suo discorso iniziale si è detta molto emozionata di rivedere insieme in questo momento così conviviale ospiti, parenti e personale dopo l’interruzione degli anni precedenti legata alla pandemia. Non sono poi mancati musica dal vivo e balli con il gruppo “Canta e Ridi”. La RSA OASI ci tiene a ringraziare tutti i volontari per il tempo ed il materiale donati al fine di rendere unica e speciale questa serata.