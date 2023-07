Rischio di caduta dall’alto: Come accertarsi di essere in sicurezza?

I tragici incidenti mortali che accadono nei cantieri sono molti di più di quelli che ci immaginiamo; la media, infatti, è di circa 180 all’anno, di cui il 52% riguarda solo la caduta dall’alto.

Ma quando si parla di caduta dall’alto? Nell’articolo di oggi ne parliamo in maniera dettagliata insieme ad Oliver Vitale, titolare dell’attività Gemini Sicurezza: “La definizione di ‘lavoro in quota’ del D.Lgs.81/08 parla di un’altezza di 2 metri a partire da un piano stabile; quindi, si parla di caduta dall’alto quando l’operatore si trova - con i piedi - ad un’altezza superiore ai 2 metri. Certamente questa è una misura “convenzionale” che deve essere adottata per applicare le norme, l’effettiva pericolosità della caduta dipende anche da altri fattori, quali la posizione del corpo in volo e la conformazione del terreno sottostante: se cado su un prato o su dei tondini di ferro le conseguenze saranno molto differenti” spiega.

Cosa fare, quindi, per poter lavorare in sicurezza?

“La normativa è molto chiara” continua. “Il lavoratore non deve essere mai esposto al pericolo di caduta dall’alto, e per applicare questa prescrizione nella pratica gli strumenti ci sono e la tutela dell’incolumità del lavoratore è sempre possibile, ma le soluzioni a volte sono scomode, costose e rallentano il lavoro”.



Oliver spiega che gli strumenti principali che si hanno a disposizione si suddividono in tre categorie: la prima riguarda i mezzi, i macchinari e le attrezzature specifiche per effettuare in sicurezza i lavori in quota (ad esempio piattaforme mobili elevabili, ponti mobili, trabattelli e scale a libro con corrimano e piattaforma protetta da parapetto); la seconda riguarda i DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva), come parapetti di protezione provvisori montati in gronda e ponteggi metallici fissi; la terza ed ultima riguarda invece i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), che include imbragature di sicurezza, cordini, moschettoni, punti di ancoraggio e linee vita.



“Ogni cantiere deve essere oggetto di un accurato studio preliminare per definire la metodologia di lavoro più idonea ad evitare il rischio di caduta. Ben inteso, le attrezzature dovranno essere a norma e regolarmente revisionate o collaudate, gli addetti dovranno essere adeguatamente informati, formati ed addestrati e i dispositivi di protezione omologati e correttamente manutenuti. Diffidate quindi sempre da chi vi dice che basta una scala a pioli, ma siate consapevoli che il committente - ovvero chi commissiona il lavoro - in caso di infortunio è comunque responsabile e dovrà risponderne in sede penale”.

Gemini Sicurezza S.r.l. è una società di servizi nata nel 2011 dall’unione di forze, professionalità polivalenti e dall’esperienza di chi opera già da tempo nel campo dell’igiene, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro.

Il titolare della società è Oliver Vitale che ha alle spalle una lunga esperienza nella gestione e consulenza aziendale in diversi settori produttivi e del terziario.

