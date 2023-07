Mercato immobiliare a Genova: tutto ciò che c’è da sapere prima di trasferirsi

mercato immobiliare a Genova è ricco di opportunità, e chiunque abbia il desiderio di trasferirsi in questa affascinante località italiana, potrà senz’altro trovare una proprietà da comprare o affittare che soddisfi appieno le proprie esigenze. Genova è una città contraddistinta da attrazioni e musei, nonché da elementi naturali; su tutti il Mar Ligure e la comoda vicinanza a strepitosi luoghi balneari come le Cinque Terre. Tuttavia, prima di compiere questo delicato ed importante passo, è opportuno informarsi a dovere circa i migliori punti dove potersi trasferire e le eventuali occasioni da prendere al volo, consci di come muoversi nel mercato immobiliare di Genova. Di seguito un approfondimento utile a riguardo.

I migliori luoghi dove trasferirsi a Genova

Genova è una città ricca di attrazioni, di storia e cultura veicolati da monumenti come l’Acquario, il Palazzo Ducale e la Cattedrale di San Lorenzo. Inoltre, si tratta di un luogo ben collegato con gli altri principali centri italiani, poiché qui sono presenti sia una rete ferroviaria efficiente che un aeroporto internazionale. Nel momento in cui si è presa la decisione di trasferirsi nel capoluogo della Liguria, si potrebbe considerare l’idea di vivere presso il centro storico. Quest'ultimo è un punto strategico per la sua posizione geografica nonché per delle caratteristiche uniche e presenti qui soltanto: stradine tortuose, palazzi antichi, piazze di rilievo.

In alternativa, tra i quartieri popolari di Genova c’è Carignano, composto da parchi residenziali molto eleganti e tranquilli; Albaro invece è un quartiere fatiscente e posto su di una collina, con tanto di vista sul mare. Per una maggiore serenità, senza i classici disturbi cittadini tra cui i rumori dati dal traffico, si potrebbe optare per un quartiere come Castelletto, oppure Quarto. Se invece si desidera un punto più vivace e interessante, il quartiere di Boccadasse è situato lungo la costa e presenta stradine colorate, ristoranti di pesce e diverse spiagge dove potersi rilassare.

Nervi è adatto a coloro che preferirebbero vivere vicino al mare, poiché ha dalla sua tutte le caratteristiche di una località balneare: lungomare, giardini, ville storiche. Uno dei quartieri residenziali dove poter trovare facilmente casa è senz’altro San Fruttuoso, caratterizzato dalla presenza di case colorate dalle quali si può osservare Genova dall’alto. Infine, c’è da segnalare il quartiere di Pegli, in grado di offrire un’atmosfera più vicina a quella di un paesino, poiché la vita comunitaria è molto attiva grazie ai parchi e alle spiagge che ci sono qui.

Opportunità per rapporto qualità-prezzo

Il mercato immobiliare di Genova è caratterizzato perlopiù dalla presenza di opportunità da cogliere al volo in virtù dell'ottimo rapporto qualità-prezzo. Infatti, rispetto alle altre grandi realtà urbane italiane, quella di Genova consente di trasferirsi potendo contare su prezzi decisamente più accessibili, e si possono trovare abitazioni di qualunque tipologia. L’importante è avere bene in mente qual è il proprio budget e quali sono le esigenze personali, così da selezionare il meglio per sé da un punto di vista qualitativo. Si potrebbe optare per un appartamento nel centro storico, oppure per una villetta moderna in una delle zone residenziali di Genova. Per avere un aiuto concreto, puoi rivolgerti a un’agenzia immobiliare oppure visita il sito di oikia.it e trova la casa dei tuoi sogni.

Come muoversi nella ricerca immobiliare

Quando si è alla ricerca di un’abitazione a Genova, ci sono diversi fattori da prendere in considerazione. In primo luogo, va valutata la posizione geografica e la sua accessibilità ai principali servizi presenti, tra cui i trasporti pubblici, i negozi, le scuole e così via. Successivamente ci si dovrà preoccupare delle condizioni in cui verte la struttura in questione, poiché potrebbero essere necessari dei lavori di ristrutturazione. Infine, bisogna riflettere sull’ambiente circostante: chiediti quanto sei vicino a un parco o a dei punti incentrati sul sano intrattenimento, nonché a negozi utili come una farmacia e un supermercato.