Al Fondo Edo Tempia la prima del documentario degli studenti

La sala conferenze del Fondo Edo Tempia ha ospitato, lunedì 17 luglio, la “prima” del documentario “Sei fucili, munizioni e bombe a mano”, frutto di un progetto didattico della V B del Liceo Scientifico Scienze Applicate a indirizzo musicale dell’Itis di Biella. Il cortometraggio è stato interamente realizzato e prodotto dalle allieve e dagli allievi della classe, sotto la guida della professoressa di tecnologie musicali Cristina Cavallo.

Lo spunto è stato un episodio del libro di Cesarina Bracco, una delle donne protagoniste della Resistenza biellese, “La staffetta garibaldina”, che narra di un viaggio dalla valle Cervo a Ivrea e ritorno per recuperare armi e proiettili per i partigiani nascosti sulle montagne. «Sono figlia di un partigiano e di una staffetta, non posso che essere felice di ospitarvi qui» ha raccontato ai presenti Simona Tempia, presidente del Fondo e figlia di Elvo “Gim” Tempia che nel 1981 creò l’associazione. L’Anpi di Biella ha portato il suo saluto con Luciano Guala e ha fornito la consulenza storica, con Alberto Zola, ai ragazzi durante il progetto.

Alla proiezione erano presenti i vicepresidi dell’Itis Claudia Gariazzo e Luigi Facciotto. Il gruppo di studenti (e neo-diplomati) che ha lavorato al film è composto da Giulio Zola (che ha curato regia e sceneggiatura), Chiara Messina, Vincenzo Piazza, Daniele Masserano, Martina Romano, Elena Trinchero, Marsilda Koni e Francesca Canova. Il cortometraggio è disponibile su YouTube a questo link: https://youtu.be/dW2EABBIp6Y