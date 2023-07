Trecate, motociclista settantenne gravemente ferito nello scontro con un camion

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio, si è verificato un incidente stradale a Trecate. Lungo la Statale 11 in direzione di Magenta, un camion e una motocicletta sono entrati in collisione per cause ancora da determinare. Purtroppo, il motociclista, un uomo di circa settant'anni, è rimasto gravemente ferito nell'impatto.

Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente sul luogo dell'incidente, insieme ai soccorsi del servizio sanitario 118. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con codice rosso. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che la sua vita non sarebbe in pericolo. Gli investigatori stanno ancora cercando di comprendere le circostanze che hanno portato all'incidente.