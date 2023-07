Terribile schianto nella notte, auto distrutta a Villanova Biellese

Terribile schianto nella notte a Villanova Biellese. Non è ancora stata chiarita la dinamica ma stando alle prime ricostruzioni un'auto è finita fuori strada intorno alle 3 per cause al vaglio delle forze dell'ordine e ha centrato in pieno la struttura pubblica adibita alla pesa dei mezzi pesanti, a lato della Provinciale per Carisio e Vercelli.

Il veicolo è andato completamente distrutto e lo stabile ha subito gravi danni. Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente, un uomo di 77 anni, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Avrebbe riportato varie fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.