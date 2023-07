Ronco: Fuochi d'artificio finiscono in denuncia

Nella serata del 15 luglio a Ronco Biellese, numerose sono state le segnalazioni per i detriti infuocati, residui di fuochi d'artificio lanciati in frazione Vercellino, che sono caduti su tetti, giardini, proprietà private e boschi. 10 minuti di "spettacolo" non autorizzato e molto pericoloso per i residenti che hanno dovuto subire impotenti e per e aree boscate limitrofe a rischio di incendio. La denuncia è partita e, pare, che i responsabili siano già stati individuati. Per i fuochi d'artificio di tale portata serve uno speciale patentino e devono essere utilizzati da professionisti. In mancanza dell'ottemperanza alle disposizioni di legge si rischia il penale.