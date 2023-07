Lite a Cossato con un ferito in ospedale. È successo ieri, intorno alle 18.40: ad avere la peggio un giovane che avrebbe raccontato ai Carabinieri di esser stato aggredito da un conoscente al termine di una discussione.

In seguito, è stato portato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sono in corso accertamenti per definire meglio i contorni della vicenda.