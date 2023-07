Lavatrice in corto circuito, allarme incendio a Valdengo FOTO

Sirene nel centro di Valdengo per un incendio in abitazione. È successo stamattina lungo via Roma, all'angolo con via Molinelle.

Stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe preso fuoco una lavatrice a causa, molto probabilmente, di un corto circuito. Tanto fumo nell'abitazione ma il rogo sarebbe rimasto circoscritto nella stanza.

Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i sanitari del 118 per la prima assistenza ai residenti, medicati sul posto. Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Valdengo. La strada, al momento, è chiusa al traffico.