Scontro tra auto e moto a Biella. È successo in via Piacenza, davanti al cimitero urbano: sul posto la Polizia Locale con i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al motociclista, un uomo di circa 60 anni, rimasto ferito nell'impatto e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo.

Indenne la giovane alla guida dell'altro mezzo. Gli agenti stanno ora procedendo alla raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.