Biella, fermato al volante senza patente: oltre 5mila euro di multa

Oltre 5mila euro di multa per guida senza patente. A finire nei guai, un uomo di origine egiziana, trovato al volante dagli agenti della Polizia Locale di Biella, nel corso dei consueti controlli sul territorio. In sua compagnia, altri due connazionali.

Oltre alla sanzione, stabilita ai sensi di legge, è stato sottoposto a fermo il veicolo per 3 mesi come previsto dal codice della strada. Nel caso in cui il proprietario e conducente, nonché custode del mezzo in stato di fermo, violasse la norma guidando ancora incapperebbe in un denuncia con relativa sanzione e alienazione del veicolo.