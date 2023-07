“K.ink Tattoo Studio”, a Biella lo studio di tatuaggi di Carlotta - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Domenica 16 luglio a Biella, in Via S. Giuseppe 1/C, in Rione Riva, si è tenuta l'inaugurazione del nuovo studio di tatuaggi “K.ink Tattoo Studio” di Carlotta Dainese, alla presenza del Sindaco Claudio Corradino e del Vice Sindaco Giacomo Moscarola, che hanno incoraggiato e sostenuto questa giovane donna di 24 anni che, con determinazione, ha dato inizio alla sua attività di tatuatrice.

Fin da ragazza Carlotta ha evidenziato un grande talento per i disegni e la pittura. Dopo il Liceo Artistico ha iniziato con passione e dedizione ad avvicinarsi al mondo dei tatuaggi. Ora, aprendo uno studio tutto suo, il suo sogno è diventato realtà.

Che il tuo talento venga premiato Carlotta!

Per il “Tuo” tatuaggio Carlotta ti aspetta da lunedì al sabato dalle 10 alle 19: fissa un appuntamento contattando il 3466365654, oppure scrivendo a dainesecarlotta@gmail.com .