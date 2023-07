Cerrione in festa per la Madonna del Carmine a Magnonevolo

Nel fine settimana a Magnonevolo si è celebrata la festa della Madonna del Carmine. I festeggiamenti sono iniziati venerdì con la tradizionale processione per le vie del paese. Sabato sera la cena in piazza ed il concerto.

Un'attenzione particolare sia don Paolo sia il sindaco Anna Maria Zerbola l'hanno evidenziato: quando un gruppo di persone è motivato insieme si riescono a organizzare eventi dove si percepisce l amicizia.... e la partecipazione è alta. Nei confronti del gruppo bandistico il primo cittadino ha rivolto ai musici parole vere e non di circostanza: “La Banda di Magnonevolo sta raccogliendo i frutti, si percepisce la soddisfazione dei giovani ragazzi coinvolti. Sono stati bravi, l'impegno per stimolare la diffusione della cultura musicale tra i giovani, a far comprendere loro che la musica è un linguaggio universale, che migliora la qualità della vita, insegna stare insieme e rappresenta un importante percorso formativo. Complimenti ai maestri: Cristina e Maurizio”. Infine, domenica si è tenuta la Santa Messa allietata dai canti della cantoria locale.