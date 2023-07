Il Comune di Biella ha istituito il “DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA” in Costa del Piazzo da Strada delle Noci sino a via Cerino Zegna.

In particolare, il provvedimento contenuto in una ordinanza che porta la data di questi giorni, interessa il lato con direzione dal quartiere Piazzo verso il centro città, e sarà efficace quando sarà posizionata la segnaletica sia dopo costa delle Noci che in via Cerino Zegna/Costa del Piazzo).