A Biella 6 minuti di silenzio in ricordo di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina

NOmafiebiella, in occasione del trentunesimo anniversario della strage di via D’Amelio, Nomafiebiella promuove un momento di “Memoria” che si traduce in una “commemorazione silenziosa”.