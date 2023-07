Ponderano: piante da frutta invase dalla Popillia japonica

"Nell'orto ne ho centinaia, mi stanno distruggendo tutte le piante da frutta", così scrive una lettrice al nostro giornale, riferendosi agli esemplari di Popillia japonica che hanno infestato il suo orto a Ponderano.

L'insetto originario dell'Asia che a causa delle alte temperature è arrivato anche in Italia dall'anno passato sta facendo una strage anche nel biellese. E non sembra volere andarsene.

A fine maggio è stato avviato il Piano di controllo 2023, dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte in collaborazione con IPLA che ha lo scopo di abbassare il livello della popolazione dell’insetto e di contenerne la diffusione. Sono state posizionate 2000 trappole “attract and kill”, con forma a ombrello con una rete impregnata di insetticida, che attirano il coleottero con esche specifiche e lo eliminano. Le trappole hanno un cartello informativo ed è importante non spostarle o distruggerle. In alcune aree sono presenti trappole per il monitoraggio settimanale per valutare la popolazione del coleottero. A partire dal mese di luglio saranno effettuati i monitoraggi nella zona cuscinetto dove l’insetto non è ancora stato segnalato.

Cosa fare se le trovo in giardino? Ecco qualche consiglio: in colture come vite, nocciolo e mais si possono fare trattamenti contro gli adulti di Popillia sfruttando l’azione collaterale di insetticidi utilizzati contro altri insetti (es. v ...in colture agrarie rispettivamente scafoideo, cimici, piralide e diabrotica).

In giardini, orti e frutteti famigliari è consigliata la raccolta manuale degli adulti: questo scarabeide infatti ha un comportamento gregario, la presenza dei primi adulti ne attira altri; anche le lesioni a carico di fiori e frutti, liberando particolari composti volatili, sembrano avere un forte potere attrattivo. Quando: nelle prime ore del mattino, gli adulti sono poco reattivi (sopra i 20-21°C invece se disturbati volano via facilmente) occorre farli cadere in contenitori contenenti acqua e un po’ di detersivo per stoviglie e poi eliminarli.