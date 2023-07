Trofeo città di Sassello i risultati dei piloti Rally &co, FOTO

La quarta tappa del campionato italiano velocità fuoristrada il weekend appena trascorso ha fatto tappa in provincia di Savona in occasione del 19° trofeo città di Sassello.

Non potevano mancare i piloti della Rally & co che calcano abitualmente le scene del campionato i quali hanno raccolto ottimi risultati che al netto dei problemi riscontrati sulla Ford fiesta proto di Alberto Gazzetta e Denis Cortese potevano essere anche migliori. Il duo biellese infatti sulla seconda prova speciale hanno dovuto fermarsi causa la rottura dello sterzo; ripartiti domenica hanno comunque ottenuto la terza piazza in classe B1 10° di gruppo B e 14° assoluti.

Gara da incorniciare per i valsesiani Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza che sulla loro jeep proto vincono la classe B2 giungendo 5° di gruppo B e ottavi assoluti "una gara senza alcun problema alla vettura-dice Sabrina- che ci ha assecondato fino alla fine anche se l'ultima prova l'abbiamo affrontata con il freno a mano tirato per non rovinare questo super risultato' .

Ottimo piazzamento, come ormai è consuetudine, per Paolo Gazzetta e Francesco Foglia che sulla Suzuki jimny (utilizzata da papà Alberto la settimana prima alla italian baja)vincono il gruppo N in solitaria ma agguantano una stupenda 11° piazza assoluta davanti a vetture con ben altra cavalleria " siamo felici del risultato ed onestamente non potevamo dare di più con la nostra piccola Suzuki-dice Paolo- che dimostra la bontà di un progetto nato prima in casa poi supportato dalla casa costruttrice .

L'affidabilità dimostrata è lì a testimoniare che la strada è quella giusta'

Prossima gara di campionato il 2/3 settembre a Veglio dove gli scudieri della Rally & co nella gara di casa faranno di tutto per ben figurare