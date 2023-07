TeamVolley, Garavaglia è il nuovo libero

La maglia bianca ha un suo fascino particolare. Nel ciclismo, è quella riservata al miglior giovane del Giro d’Italia. Nel calcio, rimanda al blasone del Real Madrid. Al TeamVolley, è quella del libero, ruolo difensivo e fondamentale nell’equilibrio di ogni squadra. A ricevere e impostare, nel roster che affronterà ancora la Serie B2, ci sarà anche Anna GARAVAGLIA.

Novarese classe 2004, ha iniziato a giocare a pallavolo a soli cinque anni nelle giovanili del San Rocco, la squadra del suo quartiere. Nel 2018 è stata chiamata nel prestigioso vivaio dell’Igor, dove è rimasta fino al 2022, raggiungendo il quarto posto alle finali nazionali Under18. Con il gruppo 2002/2003, ha vinto il campionato di Serie B1 nel 2021, mentre l’ultima stagione ha visto Anna scendere in campo con il Volley Modena, ancora in B1.

«Le aspettative per questa stagione sono alte – spiega Garavaglia – mi è piaciuta fin da subito l’organizzazione della società, che conosco da quando sono piccolina perché nei campionati territoriali l’ho affrontata spesso da avversaria. Quando sono venuta ad allenarmi mi sono subito trovata bene con lo staff e gli allenatori. Gli obiettivi sono tanti, sia personali che di squadra. Per quanto riguarda me, voglio migliorare sempre di più, anche considerando la mia età e vedendo la qualità degli allenamenti. Come squadra, credo che la cosa più importante sia creare un gruppo solido e unito, che riesca a lavorare bene in palestra e in campo. Con queste qualità, s rende tutto più facile e si possono ottenere dei grandi risultati. Non vedo l’ora di iniziare in palestra!».

«Anna Garavaglia è esattamente il libero che cercavamo – aggiunge il direttore sportivo Marco Motto – cioè un profilo giovane ma che ha già accumulato esperienze nei campionati nazionali. Lei è cresciuta all’Igor, mentre l’anno scorso è stata titolare a Modena in B1. Dopo quest’esperienza, ha deciso di riavvicinarsi a casa, ci siamo parlati e abbiamo trovato rapidamente un accordo. Lei è venuta ad allenarsi con noi e ci ha colpito la sua personalità nello stare in campo, quindi le cose si sono concluse per il meglio. Sarà nel gruppo della B2 , siamo certi che ci aiuterà e noi la sosterremo nella sua personale crescita».