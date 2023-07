Bi Roller, successo a Cassano d’Adda, maglia da leader di categoria

Ancora una volta un week end di grandi soddisfazioni per i pattinatori biellesi firmati ASD Bi Roller Pattinaggio Biella accompagnati in gara dai coach Federica Ugliengo per i grandi e Guglielmo Sangiorgi per le categorie dei piccoli. In sintesi, conferme super positive di una stagione sportiva che porta, di domenica in domenica, ottimi risultati.

Nella gara di circuito CNO che si è svolto nello scorso week end di sabato 15 e domenica 16 luglio a Cassano d’Adda Annibale Sangiorgi, categoria Allievo, ha portato a casa l’ambito riconoscimento che stava rincorrendo da diverse settimane: primo posizionamento in classifica cioè leader di categoria Allievo M per se stesso, regalando per la prima volta il titolo alla società ASD Bi Roller Pattinaggio Biella.

E oltre a questo, sono stati molti altri gli importanti risultati conquistati nel lungo e caldissimo week end di gara: doppia posizione di 5° in combinata per i due Junior per Achille Sangiorgi che ha conquistato il 4° posto nella 10 mila metri ad eliminazione e, dopo aver conquistato la finale del giro sprint, ha chiuso in 5° posizione e per Susanna Rocchetti con un 3° posto nella 10 mila metri ad eliminazione e un 8° nella gara sprint.

Bravissimi anche Michele Rocchetti, categoria Allievo, che ha corso molto bene la 5000 metri ad eliminazione chiudendo al traguardo in 4° posizione e Andrea Mazzola, categoria Ragazzo, che ha conquistato la finale nella gara 3000 metri a punti e ha chiuso in 16° posizione.

Ottimo posizionamento per Saverio Valli, unico Senior del gruppo Bi Roller che ha raggiunto la 15° posizione nel giro sprint.

Un applauso infine al più piccolo, Alex Botezatu, categoria Giovanissimi, che con grande costanza sta partecipando a quasi tutte le gare di circuito facendosi notare ogni volta per l’impegno e la voglia di combattere: nella gara svoltarsi domenica mattina ha conquistato una 18° posizione in combinata con un 18° posto nella 50 metri in corsia e un 21° nella gara lunga di 600 metri.

Grazie ai 7 atleti partecipanti, Bi Roller ha raggiunto la 20° posizione nella classifica delle società.

Per il circuito CNO è il momento della pausa estiva prima della ripresa delle prossime 4 gare che si svolgeranno tra settembre e ottobre, tra cui una a Biella nel week end del 23 e 24 settembre, e una finale dei circuiti a metà ottobre che si svolgerà a Montichiari e, secondo le classifiche che si stanno delineando, dovrebbe coinvolgere una buona parte degli atleti Bi Roller.

Per il pattinaggio biellese però, non è ancora il momento delle vacanze. Ancora due momenti importanti attendono i nostri atleti: dal 28 al 30 luglio a Martinsicuro di svolgeranno i Campionati Italiani Pista categorie RA che vedranno coinvolti Andrea Mazzola, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi. Subito dopo seguirà la Sei Giorni di Santa Maria Nuova a cui parteciperanno la maggior parte degli atleti Bi Roller. In bocca al lupo agli atleti Bi Roller per i prossimi impegni agonistici!