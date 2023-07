Quali sono i migliori supporti da parete per la tv

Il supporto da parete per la tv è un prodotto ideale per chiunque desideri evitare di ricorrere a supporti molto ingombranti, o addirittura a mobili, per ospitare il televisore. In questo modo, infatti, si può beneficiare dei vantaggi offerti da una soluzione che si sviluppa in altezza e che anche per questo motivo consente di annullare qualsiasi ostacolo. Il mercato propone una grande varietà di modelli, diversi gli uni dagli altri in base alla forma, al materiale o al colore: come dire, tante proposte diverse che si possono adeguare alle differenti necessità di living, anche in relazione allo spazio a disposizione.

Dove acquistare i bracci per la tv

Che si sia in cerca di un supporto per tv fisso o di una staffa motorizzata, schermionline.it è in ogni caso il negozio online a cui far riferimento per i propri acquisti. Tutti i bracci tv su schermionline.it sono disponibili a prezzi più che vantaggiosi, all’interno di un assortimento ampio e variegato che consente di soddisfare i gusti più diversi e ogni tipo di esigenza. Questo, insomma, è l’e-commerce al quale affidarsi per l’acquisto di staffe tv online. Ovviamente, il consiglio è di scegliere il modello più appropriato per l’ambiente a cui sarà destinato: il soggiorno, la camera da letto, la stanzetta dei bambini, la cucina, la taverna o la mansarda.

Dove installare un supporto per tv da parete

In generale, una staffa tv a soffitto trova posto in camera da letto o nella zona living. Tali ambienti, in questo modo, possono risultare più leggeri e al tempo stesso apparire più confortevoli. I migliori supporti da parete di design offrono anche una resa estetica di eccellenza, coniugando la prioritaria funzione pratica con quella decorativa grazie alla loro bellezza. Ecco perché chi ha in mente di comprare una staffa porta tv non deve fare a meno di tenere conto delle caratteristiche del proprio arredamento, affinché il prodotto si integri nel contesto nella maniera più armonica possibile.

Come scegliere il supporto

Quali sono dunque gli aspetti su cui ci si deve basare in previsione di un acquisto? Ovviamente è molto importante considerare i materiali di composizione, ma anche le tonalità cromatiche: nessun dettaglio può essere lasciato al caso se si vuol essere certi di beneficiare di un effetto il più possibile uniforme e che non sia spiacevole alla vista. È opportuno che ogni ambiente sia dotato di un supporto coerente a livello estetico, così da garantire una sensazione di continuità e di equilibrio. Per altro, se fra un locale e l’altro si riscontra uno stacco troppo netto, ecco che la percezione complessiva risulta compromessa a causa della confusione provocata da tinte e contrasti che non c’entrano niente l’uno con l’altro.

Le caratteristiche del televisore

Per comprare il giusto supporto è bene essere consapevoli del peso del televisore, che influenza ovviamente la forza e il livello di resistenza richiesto al supporto. Non meno importanti sono le dimensioni, che possono essere indicate in centimetri o, più di frequente, in pollici. Ancora, c’è da badare alla profondità fra il televisore e la parete, che deve consentire di provvedere a tutti i collegamenti del caso con la rete elettrica. Senza dimenticare le caratteristiche del muro. I materiali delle pareti, in particolare, ne condizionano la robustezza e la solidità. I divisori e i muri in genere sono realizzati in mattone e cemento (nel caso dei muri portanti pieni) o in cartongesso (se si tratta di tramezzi cavi). Più delicato è il calcestruzzo cellulare, a causa della sua friabilità, anche se purtroppo viene utilizzato spesso per gli edifici più recenti.

Gli aspetti da valutare con più attenzione

Dopo aver preso in esame le caratteristiche strutturali, si è in condizione di poter individuare il tassello di fissaggio più appropriato. Questo deve essere non solo resistente, ma anche aderente alla muratura e ovviamente in grado di sostenere il carico del televisore. Per le costruzioni friabili o cave pertanto c’è bisogno di un prodotto che necessita di una superficie ampia sulla quale inserirsi, così che il peso di tutto l’impianto possa essere distribuito in maniera omogenea. Per le costruzioni piene, d’altro canto, non sono richiesti accorgimenti specifici, vista la loro versatilità e la loro solidità.