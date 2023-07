Una domenica di successo a Piedicavallo in compagnia di Zoe Salvamondo e del Coro Genzianella, FOTO

Una domenica di successo a Piedicavallo, non solo grazie al bel tempo. Alle centinaia di turisti che ogni fine settimana affollano i parchi e i torrenti del borgo montano, si sono aggiunti i piccoli esploratori giunti per unirsi alle avventure di Zoe Salvamondo, l’iniziativa itinerante che si propone di raccontare le bellezze del Biellese, sensibilizzando sullo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente. Decine di bambini e bambine, in compagnia dei loro genitori, hanno passato un pomeriggio in allegria al Parco Ravere facendo il bucato con le lettere dell’alfabeto, per poi stenderle al sole, immaginare parole e creare storie.

Alla sera, la palla dell’intrattenimento è passata all’amatissimo Coro Genzianella, che per un’ora ha allietato e affascinato la Chiesa di San Michele. Il concerto, diretto dal Maestro Pietro Canova, ha riscontrato un successone: il folto pubblico continuava ad arrivare, riempiendo la chiesa e costringendo gli ultimi avventori ad assistere dall’esterno. Tra i brani eseguiti si annoverano alcuni dei cavalli di battaglia del coro a cappella più amato del biellese, come Addio mie montagne, La montanara e Montagnes Valdôtaines. L’emozione regnava sovrana, grazie soprattutto al legame da sempre unisce Piedicavallo e il coro Genzianella, come più volte ricordato durante la serata: commosso, poi, il ricordo al corista piedicavallese Gian Vittorio Zorio Prachin, scomparso nel 2009 e ricordato da tutti con affetto.

L’estate di Piedicavallo e Montesinaro prosegue domenica 30 con l’annuale festa del Gruppo Alpini, in attesa dell’inizio della 33esima edizione dell’internazionale Piedicavallo Festival, che aprirà ufficialmente la stagione musicale il prossimo 4 agosto.