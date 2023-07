A Cavaglià è tutto pronto per il 4° appuntamento di Luglio in Villa (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cavaglià)

Quarto appuntamento con Luglio in Villa 2023 per sabato 22 luglio nei giardini di Villa Salino di Cavaglià. Dalle 10 La Tana dei Goblin propone "Giochiamo insieme" - Giochi da tavolo per grandi e piccoli. Alle 21 Concerto de I Ladri di di Sogni - Nomadi Cover Band.