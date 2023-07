Summer School sull'Economia Civile: "La forza di dire noi” al campus Città Studi di Biella

La Fondazione CR Biella e il Consorzio Il Filo da Tessere sono lieti di annunciare l'apertura della Summer School sull'Economia Civile, un evento formativo dedicato a chi desidera esplorare i principi e le pratiche dell'economia civile. La scuola estiva si svolgerà presso il campus di Città Studi Biella dal 19 al 22 luglio 2023 e sarà aperta principalmente a studenti, appassionati di scienze sociali e lavoratori in erba, con un'età compresa tra i 16 e i 35 anni, e a chiunque sia interessato. La Summer School, intitolata evocativamente "La forza di dire noi. Partecipare, agire, immaginare", rappresenta un'opportunità unica di immergersi nel modello economico civile attraverso lezioni interattive, workshop pratici, momenti laboratoriali, visite formative e culturali.

Gli esperti e i docenti della Scuola di Economia Civile, tra cui Elena Granata, Leonardo Becchetti, Ivan Vitali, Rossana Andreotti e la tutor Cristina Pauna, condivideranno le loro conoscenze ed esperienze, offrendo una prospettiva approfondita del paradigma dell'economia civile e ispirando i partecipanti a diventare agenti di cambiamento nella società. L'evento culminerà con un incontro aperto al pubblico sabato 22 luglio alle 10 a Città Studi, in cui il Prof. Leonardo Becchetti terrà una conferenza e i partecipanti avranno l'opportunità di restituire pubblicamente il percorso affrontato durante la Summer School.

Sarà un momento di condivisione e di confronto tra i partecipanti e la cittadinanza, offrendo una visione diretta delle esperienze e delle idee dei giovani. È necessario prenotare un posto compilando il form: https://bit.ly/economia-civile-biella Il Prof. Leonardo Becchetti affronterà alcuni temi dell'economia civile che cercano di dare una risposta alle grandi trasformazioni contemporanee. L'economia civile propone un approccio nuovo alla persona, all'impresa, al valore e al profitto. L'uomo e la donna dell'economia civile sono cercatori di senso, focalizzati sulla felicità pubblica e abili nelle relazioni, comprendendo l'importanza della cooperazione. L'imprenditore civile è ambizioso, non si concentra solo sulla dimensione economica, ma guarda all'impatto sociale e ambientale generato. Il successo viene misurato, utilizzando indicatori che valutano il benessere multidimensionale della persona e tiene conto dell’ultimo miglio della felicità: il mettersi in moto per un fine che ci appassiona, la c.d. generatività.

Nell'economia civile, la politica economica non è solo responsabilità dello Stato e del mercato, ma richiede anche il coinvolgimento della società civile organizzata e delle imprese responsabili. Questi sono alcuni degli spunti e delle riflessioni che il Prof. Becchetti affronterà nella sua Lectio aperta a tutta la cittadinanza. La Summer School sull'Economia Civile rappresenta un'opportunità unica per i giovani, biellesi e da tutta Italia, di esplorare i principi dell'economia civile, interagire con esperti di settore, creare connessioni e fare networking con altri partecipanti. Saranno affrontate tematiche cruciali come la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e la partecipazione democratica, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per diventare attori di cambiamento. Per ulteriori informazioni sul programma: bit.ly/summer-sec-biella