Aperitivo letterario a Biella, Alessia Zuppicchiatti presenta il suo ultimo libro di poesie

Quello di mercoledì 19 luglio, alle 19, sarà il 4º emozionante Aperitivo Letterario, Poesie e pensieri dedicati alle donne che profumano di rose. In anteprima la scrittrice biellese Alessia Zuppicchiatti, organizzatrice degli aperitivi letterari, presenterà per la prima volta il suo ultimo libro di poesie dal titolo 111 Pensieri Sparsi oltre al Romanzo Diario di una donna in rinascita e le poesie dell’autore Stefano Mantovani, con “ Torneranno le api “, con prefazione di Maurizio Costanzo.

L'evento è in programma al Second di Viale Matteotti a Biella con ospiti Alessia Zuppicchiatti, Stefano Mantovani e Paola Mercandino. Si consiglia di presentarsi con una rosa, vera, finta, disegnata, di carta, indossata, esposta, … non importa, purché sia una rosa. Necessaria la prenotazione whatsapp al 3240940125.