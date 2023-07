Mongrando, donna cade dal ponte per 5 metri e finisce nel torrente Ingagna

Mongrando, donna cade per 5 metri e finisce nel torrente Ingagna (foto di repertorio)

Non sono note al momento le condizioni di salute ma sarebbe in prognosi riservata la donna che, nella serata di ieri, 16 luglio, è precipitata per circa 5 metri finendo nel torrente Ingagna.

È successo poco prima della mezzanotte nel comune di Mongrando. A lanciare l'allarme alcuni passanti di ritorno dalla festa del paese. Sembra che la 57enne sia caduta accidentalmente per cause da accertare in prossimità della passerella pedonale posizionata vicino al ponte.

In breve tempo, è stata assistita dai sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco e trasportata al Pronto Soccorso in codice rosso per le cure del caso. Presenti anche il sindaco Filoni e i Carabinieri.