Bocce in lutto, è mancato il campione Marco Cimma: aveva 62 anni

Mondo delle bocce in lutto per la morte di Marco Cimma, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 62 anni. Molto conosciuto in tutto il Biellese, fin da quando era allievo ha sempre dimostrato un gran talento nella pratica sportiva delle bocce.

È stato, infatti, più volte campione aggiudicandosi parecchie gare a livello provinciale e regionale. A detta di molti uno dei migliori giocatori che il nostro territorio abbia mai conosciuto. Come comunica l'Impresa Funebre Minero, il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Strona. Domani, alle 15, la salma riceverà la Santa Benedizione nel cimitero di Strona, dove verrà tumulata nella tomba di famiglia.