Passaggio delle Consegne al Rotary Club di Biella

Lunedì 3 luglio ha visto il passaggio delle consegne dal Presidente uscente Andrea Franciosi al nuovo Presidente del Rotary Club di Biella Marco Marcolongo. In una sala del Circolo Sociale gremita di ospiti, erano presenti anche i giovani del Rotaract Biella, Andrea Franciosi ha svolto la rituale spillatura e la consegna del collare a Marco Marcolongo, concretando il passaggio di consegne al nuovo presidente. Un breve discorso di commiato e il dono di una PHF quale particolare ringraziamento a Marco Francescon e a Simone Cagliano oltre alla Paul Harris Fellow da parte del nuovo Presidente al neo Past President Andrea Franciosi.

Un anno denso di attività e impegni: dai services ai festeggiamenti per l’85mo anno di Rotary Biella quello di Franciosi, che aveva inaugurato il proprio mandato paragonando il Rotary a una grande orchestra. «Se cento persone» aveva detto, «tutte insieme normalmente non fanno altro che produrre rumore, in un’orchestra, lavorando insieme, si generano bellissime armonie, sottili sfumature e, soprattutto, potenti suggestioni. Tanti strumenti, molto diversi tra loro, coordinandosi, collaborano e riescono ad esprimere suoni e consonanze che singolarmente non sarebbero in grado di creare. Il potere di un’azione combinata non ha limiti, anche perché il Rotary offre opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più propenso». Un anno, il 2022-23, che ha sentito più e più volte suonare quell’orchestra, proprio come aveva desiderato Franciosi; il quale, ringraziando il nuovo Presidente, riprendendo quanto anticipato a inizio mandato, ha spiegato, avvalendosi di un paradosso matematico, come al Rotary 1 + 1 è inferiore a 1 x 1 perché se ci si adopera “uno per l’altro”, i risultati che si ottengono sono decisamente maggiori e la cooperazione funziona rispetto a quando si ragiona “uno più un altro”.

Al termine della sua prolusione ha ricevuto il distintivo di Past-President. Noto in città per il proprio ruolo all’interno dell’ospedale biellese, il neo presidente del Rotary Club di Biella Marco Marcolongo, ex Primario di Cardiologia e direttore del Dipartimento di Emergenza dell’Ospedale di Biella, ha immediatamente inaugurato il proprio anno designando Roberto Perinotti quale Vicepresidente e dichiarando la sua intenzione di lavorare in continuità con il mandato di Franciosi, manifestando altresì la necessità di un maggior coinvolgimento dei soci e in particolare dei più giovani. Marcolongo ha poi elencato i services 2023-2024 con particolare riferimento al progetto di Giardino Terapeutico presso l’Ospedale di Biella. La serata si è conclusa con il rituale tocco di campana congiunto dei due Presidenti.