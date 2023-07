Masserano, la Fondazione Infermeria San Carlo ripropone “Il Mercatino del Riuso”

La giornata organizzata in collaborazione con Associazione Genitori Sempre di Masserano e la Pro loco, si terrà domenica 30 luglio, dalle ore 9:00 alle 17:00: “Per scambiare, comprare e passare un po’ di tempo in compagnia dei nostri nonni e per una gustosa merenda”.

Per contribuire o partecipare all’iniziativa occorrerà:

- Selezionare i prodotti, preparare i capi di abbigliamento e riporli all’interno di una scatola con nome e numero di telefono.

- Portare i vestiti al centro raccolta, entro il 23 luglio, presso la Casa di Riposo di Masserano, in Via Roma, 60, dalle ore 8:00 alle 19:00. Si ricorda che i capi verranno valorizzati in monete “San Carlo” e domenica 30 luglio sarà possibile ritirarle nell’apposito stand, acquistando i prodotti esposti; anche capi per bimbi.

- L’iniziativa sarà aperta anche a coloro che non avranno nulla da scambiare, ma desiderano ugualmente acquistare i prodotti, tramite la moneta dedicata.

Si ricorda che le rimanenze verranno devolute in beneficenza.