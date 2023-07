Vigili del Fuoco, ecco la nuova autoscala: ci saranno anche i sottosegretari Delmastro e Prisco e l'assessore Chiorino

Mercoledì 19 luglio, alle 10.30, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove e l’assessore regionale Elena Chiorino accompagneranno il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco in visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Biella per l’inaugurazione della nuova autoscala. La richiesta storica del Comando dei Vigili della dotazione di una nuova autoscala ha finalmente trovato riscontro grazie all’impegno del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco con delega ai Vigili del Fuoco.

Il sottosegretario Andrea Delmastro così commenta la visita: “Sono particolarmente grato al sottosegretario Emanuele Prisco per avere riscontrato, come promesso peraltro nel corso della campagna elettorale, la storica richiesta del Comando dei Vigili del Fuoco in ordine ad una nuova autoscala. Ho sempre detto che Biella, in virtù di quanto ha sempre dato alla fiscalità generale, meritava di più: dagli interventi manutentivi al Tribunale di Biella all’attenzione al Comando dei Vigili del Fuoco oggi, con il Governo Meloni e anche grazie al Sottosegretario Emanuele Prisco, si nota la giusta attenzione al territorio”.

Chiosa l’assessore Elena Chiorino: “Abbiamo insistito presso il Sottosegretario Emanuele Prisco, rappresentando le necessità del nostro Comando dei Vigili ed oggi raccogliamo i frutti. L’autoscala è un altro pezzo della sicurezza del nostro territorio per consentire ai nostri Vigili del Fuoco di operare in termini di sempre maggiore sicurezza ed efficacia.”